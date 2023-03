Traffico Roma del 20-03-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in tangenziale code lungo via del Foro Italico 3 Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni poi abbiamo code per pranzi coi lavori sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e lo svincolo per LaNapoli auto in fila anche sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina intanto si allungano le code sul tratto Urbano della A24 in uscita datra lo svincolo Togliatti e il raccordo anulare ancora difficoltà di vestito per un incidente in via di Acquafredda nelle due direzioni incidente anche sulla via Flaminia ed anche qui troviamo code tra Corso di Francia & via di Grottarossa direzione raccordo anulare ripartiranno domani i lavori di potatura sulla via Nomentana ad essere interessato ...