Traffico Roma del 20-03-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo pesche code pere lavori sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la via del Mare lo svincolo per LaNapoli auto in anche sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina incidente invece sulla via Flaminia abbiamo code da Corso di Francia via di Grottarossa direzione raccordo anulare in tangenziale budellungo via del Foro Italico tra Corso di Francia in Salaria verso San Giovanni auto in fila anche sul tratto Urbano della A24 in uscita datra l’uscita Togliatti e Tor Cervara ed infine la polizia locale sui nella coda per un incidente in via di Acquafredda nelle due direzioni dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it per il momento è a più tardi un servizio a cura della c e della polizia ...