(Di lunedì 20 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sulla diramazionenord Attenzione ci sono code tra Settebagni e il raccordo anulare decisamente trafficate le consolari del quadrante nord e in particolare la caccia e la famiglia è interessante rispettivamente da code tra la storta e Tomba di Nerone da Prima Porta a via di Tor di Quinto cose sulla Trionfale Ottavia Monte Mario sulla Salaria da Fidene alla tangenziale aumenta ilsul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna da Settebagni al bivio con laL’Aquila è sempre interna dal Bigo con laNapoli uscita Ardeatina in carreggiata esterna cosa tratti dallo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca sino alla Tiburtina sempre in esterna e rallentamenti con code dalla Cassia sino all’ Aurelia è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 08:41 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 08:26 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Nodo di Roma: dalle ore 7:30 circolazione ferroviaria rallentata in… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code tra Casilina e Appia ??Interna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ??????Coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Fine Complanare ?? Tang… -

Traffico Roma del 20-03-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

