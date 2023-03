Tra inchieste e possibili arresti, tempi duri per Trump (Di lunedì 20 marzo 2023) Estorsione e cospirazione. Sono questi i reati che la procura di Atlanta sta valutando di contestare a Donald Trump nell’inchiesta per gli sforzi dell’allora presidente di ribaltare l’esito delle elezioni in quello stato nel 2014. Gli investigatori, ha riferito la Cnn, hanno molte prove sostanziali relative a una possibile cospirazione all’interno e all’esterno dello Stato, comprese registrazioni di telefonate, e-mail, sms, documenti e testimonianze davanti a un gran giurì speciale. Il loro lavoro, ha detto la fonte, sottolinea la convinzione che la spinta per aiutare Trump non sia stata solo uno sforzo di base che ha avuto origine all’interno dello stato. La procura di Atlanta sta valutando di contestare a Donald Trump i reati di estorsione e cospirazione. Nel 2014 tentò di ribaltare l’esito delle elezioni Ma Trump, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) Estorsione e cospirazione. Sono questi i reati che la procura di Atlanta sta valutando di contestare a Donaldnell’inchiesta per gli sforzi dell’allora presidente di ribaltare l’esito delle elezioni in quello stato nel 2014. Gli investigatori, ha riferito la Cnn, hanno molte prove sostanziali relative a una possibile cospirazione all’interno e all’esterno dello Stato, comprese registrazioni di telefonate, e-mail, sms, documenti e testimonianze davanti a un gran giurì speciale. Il loro lavoro, ha detto la fonte, sottolinea la convinzione che la spinta per aiutarenon sia stata solo uno sforzo di base che ha avuto origine all’interno dello stato. La procura di Atlanta sta valutando di contestare a Donaldi reati di estorsione e cospirazione. Nel 2014 tentò di ribaltare l’esito delle elezioni Ma, ...

