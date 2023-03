Tottenham, possibile esonero per Conte già nella sosta: tutti i retroscena (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonio Conte rischia la panchina, e non parliamo di giugno, ma già da questa pausa di campionato. Secondo quello che riporta il The Telegraph, il tecnico avrebbe avuto un duro sfogo al termine della sfida pareggiata contro il Southampton di cui buona parte dell’organico sarebbe rimasto colpito dalle dure parole e vorrebbe che fosse esonerato durante la sosta. “Non siamo una squadra, siete dei giocatori egoisti che scendono in campo. Non vi aiutate a vicenda, non ci mettete il cuore. Siamo peggio dell’anno scorso, non giocate per qualcosa di importante, non volete stare sotto pressione o giocare sotto stress, così è troppo facile. La storia del Tottenham è questa. La colpa è solo del club, o di ogni allenatore che resta qui. Ho visto i dirigenti in panchina, si rischia di stravolgere la figura del manager e di proteggere l’altra ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Antoniorischia la panchina, e non parliamo di giugno, ma già da questa pausa di campionato. Secondo quello che riporta il The Telegraph, il tecnico avrebbe avuto un duro sfogo al termine della sfida pareggiata contro il Southampton di cui buona parte dell’organico sarebbe rimasto colpito dalle dure parole e vorrebbe che fosse esonerato durante la. “Non siamo una squadra, siete dei giocatori egoisti che scendono in campo. Non vi aiutate a vicenda, non ci mettete il cuore. Siamo peggio dell’anno scorso, non giocate per qualcosa di importante, non volete stare sotto pressione o giocare sotto stress, così è troppo facile. La storia delè questa. La colpa è solo del club, o di ogni allenatore che resta qui. Ho visto i dirigenti in panchina, si rischia di stravolgere la figura del manager e di proteggere l’altra ...

