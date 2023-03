Tottenham-Conte | parte della squadra chiede l’esonero

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo il duro sfogo di Antonioavrebbe chiesto alla società di esonerare il tecnico Dopo il duro sfogo di Antonioavrebbe chiesto alla società di esonerare il tecnico. In casaci sarebbe un caos nello spogliatoio dopo le parole dell’allenatore e come riportato dal The Sun, i giocatori avrebbero chiesto alla società di cambiare durante la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.