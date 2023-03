Tottenham-Conte | l’addio è vicino | l’annuncio previsto entro questa settimana

(Di lunedì 20 marzo 2023) Giàla fine di, l’avventura di Antoniosulla panchina degli Spurs terminerà. L’indiscrezione è del Telegraph, ma ormai era nell’aria. Ildovrebbe aver raggiunto l’accordo con il tecnico leccese, che è già tornato in Italia. È solo una questione di ore quindi perufficiale, magari anche con qualche dettaglio sulla buonauscita. L’esperienza disulla panchina del club londinese è iniziata il 2 novembre 2021, a stagione in corso. Quell’anno riuscì a riportare ilin Champions League, arrivando quarto in campionato. Quest’anno però le prestazioni altalenanti della squadra hanno messo in crisi la fiducia nella sua gestione. Dopo l’eliminazione in Chmpions contro il Milan, lo sfogo del tecnico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@TeleFootball - Antonio #Conte e il #Tottenham si separano: entro questa settimana l'ufficialità+++ - marifcinter : #Conte e il #Tottenham anticiperanno l’addio. Dopo la sfuriata contro i giocatori, la separazione dovrebbe consumar… - tancredipalmeri : BOOM! Secondo il Telegraph, il Tottenham ha deciso: esonererà Conte questa settimana - infoitsport : Conte-Tottenham, futuro sempre più incerto. Il 'Telegraph' è sicuro: 'Sarà divorzio' - infoitsport : Tottenham, è rottura con Conte: addio possibile in settimana -

16 In Inghilterra sono sicuri : l'avventura di Antoniosulla panchina delè giunta al capolinea. Come riportato dal Telegraph , l'ufficialità della separazione arriverà nei prossimi giorni ed entro questa settimana. Dopo la sfuriata di ...Già entro la fine di questa settimana, l'avventura di Antoniosulla panchina degli Spurs terminerà. L'indiscrezione è del Telegraph , ma ormai era nell'aria. Ildovrebbe aver raggiunto l'accordo con il tecnico leccese, che è già tornato in Italia.Antonioe ilHotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli ...

"Licenziatelo". Polveriera Tottenham, i giocatori chiedono la testa di Conte - Sportmediaset Sport Mediaset

Altri punti persi per la squadra di Conte che adesso rischia di restare fuori dalla prossima edizione di Champions League. Il tecnico italiano, al termine del match, era furioso per questo pareggio e ...Dopo la sfuriata di Conte in conferenza stampa è arrivata immediata la reazione della proprietà del Tottenham Una rottura che arriva da lontano e che ha trovato il proprio apice… Leggi ...