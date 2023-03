“Tossicodipendenti in comunità e svuotiamo le carceri”: no della Lega per motivi elettorali, gelo in Fdi. Terzo Settore teme assist a privati (Di lunedì 20 marzo 2023) “Tossicomani fuori dal carcere”. L’uscita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro con le anticipazioni di una possibile riforma sul Settore spiazza gli operatori del Terzo Settore che esprimono tutta una serie di dubbi o temono sia solo un fuoco di paglia. Di sicuro è stata l’innesco per nuove tensioni nel governo. Si torna a parlare di quel 30% di carcerati – 20.700 per l’esattezza – affetti da dipendenze che affollano istituti di pena con 5mila detenuti in più della capienza regolare e tutte le conseguenze del caso a partire dalla certezza che la funzione della detenzione ai fini della riabilitazione – come recita l’art. 27 della Costituzione – è una sconfitta quotidiana, certificata dalla condanna della Corte di Strasburgo per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) “Tossicomani fuori dal carcere”. L’uscita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro con le anticipazioni di una possibile riforma sulspiazza gli operatori delche esprimono tutta una serie di dubbi o temono sia solo un fuoco di paglia. Di sicuro è stata l’innesco per nuove tensioni nel governo. Si torna a parlare di quel 30% di carcerati – 20.700 per l’esattezza – affetti da dipendenze che affollano istituti di pena con 5mila detenuti in piùcapienza regolare e tutte le conseguenze del caso a partire dalla certezza che la funzionedetenzione ai finiriabilitazione – come recita l’art. 27Costituzione – è una sconfitta quotidiana, certificata dalla condannaCorte di Strasburgo per il ...

