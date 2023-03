Torta impero | ottima per le grandi occasioni! In pochi conoscono questa ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 20 marzo 2023) Se ami il gusto del limone è possibile realizzare un dolce morbidissimo e cremoso che ti farà felice.al limone sarà uno spettacolo per la vista e per il palato. Prepararla è abbastanza semplice: basta solo seguire i passaggi in modo corretto e senza fretta. Vedrai che sorprenderai tutti. Cominciamo subito!sono gli ingredienti che ci occorrono e sono i seguenti: 1 limone 500 ml di panna 55 gr di zucchero ½ di succo di limone 50 gr di farina 1/3 di scorza di limone grattugiata 50 ml di acqua 250 ml di yogurt al limone 4 uova 1° fase Prima di tutto prendiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Dopodiché montiamo gli albumi con una frusta elettrica per poi aggiungere lo zucchero e continuare a lavorare il tutto. Una volta ottenuto il risultato sperato andiamo ad aggiungere la buccia grattugiata del limone ...