Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Toromania: altro che lo 0-4, la vera sconfitta è l'aver giocato in trasferta: Lo 0-4 incassato dal Napoli dovrebbe… -

Su Schuurs si sono già spese tante parole e c'è pocoda aggiungere: Davide Vagnati non poteva trovare un sostituto di Gleison Bremer migliore dell'olandese. E' una roccia in difesa e non a caso ...Improbabile che domani sera scenda in campo dal primo minuto contro il Bologna ma Juric gli concederàspazio da qui alla fine del campionato: Radonjic non si giocherà solamente il suo futuro al ...Quello attuale è forse un Torino più forte rispetto al precedente, se nonperché Vieira è al momento più pronto al campionato di Serie A rispetto al giovanissimo Ilkhan ma la sensazione che si ...

Toromania: altro che lo 0-4, la vera sconfitta è l'aver giocato in trasferta Calciomercato.com

Ci volevano le maniere dure per scuotere Nemanja Radonjic. Quello visto ieri contro il Lecce, è stato il giocatore che al Torino si era fatto apprezzare nella prima parte di stagione e che poi è pian ...