Torneo di Viareggio 2023 | tabellone e accoppiamenti fino alla finale

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildeldi, ecco tutti gli. Si comincia con la fase a gironi, otto da quattro squadre, le prime due si qualificheranno per gli ottavi die si sfideranno tra di loro inincrociati in base al rendimento dei gironi, ma con alcuni paletti tra cui il fatto che le squadre che avanzano dai gironi 1, 2, 3 e 4 del gruppo A possono giocare solo contro chi supera i gironi 5, 6, 7, 8 del gruppo B. Non è comunque ancora possibile stilare undegli ottavi, non appena sarà disponibile nei dettagli ve lo proporremo di seguito. OTTAVI Martedì 28 marzo ore 15 Ottavo 1 ore 15 Ottavo 2 ore 15 Ottavo 3 ore 15 Ottavo 4 ore 15 Ottavo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toropuntoit : Torino, oggi l’esordio al Viareggio: il primo avversario dell’Under 18 è il Pontedera - CGCViareggioCup : Nona volta per il Sassuolo alla Viareggio Cup, Rukh all’esordio assoluto - alicesottaceto : la strategia vincente di mourinho sarebbe suicidarsi in campionato e vincere l’europa league peccato che giocando c… - RoyLepore : #Calcio:messaggio pace al Viareggio,ucraino e russo compagni team Palagi: 'Torneo ne è promotore ancora una volta' -

Alle ore 15 al via laCup con ben 8 incontri in contemporanea. I 32 club partecipanti ... Ilsi chiuderà il 3 aprile. Si tratta della 73esima edizione ed è riservato alla categoria ...Tra i biancoazzurri out Fischer, Mauro, Mesina, Maugeri e Bohli; assente Giacchino impegnato con la Rappresentativa di serie D in vista deldi. Mister Giannini rilancia Valagussa a ...Nel prossimo weekend campionato fermo per consentire a diversi giocatori under di disputare ildi, dedicato ai giovani. La cronaca . Il primo squillo del match è del Tolentino, al 7 ...

Torino, oggi l'esordio al Viareggio: il primo avversario dell'Under 18 è il Pontedera Toro.it

Il regolamento del Torneo di Viareggio 2023, ecco come funziona nella fase a gironi e chi passa agli ottavi. Sono trentadue le squadre partecipanti, divise in otto gruppi da quattro. Agli ottavi, come ...Il Jovenes Promesas, formazione spagnola, conta su Artur Sosnytskyi e Mark Derbushev, rispettivamente ucraino e russo: i due sono amici per la pelle.