Torneo di Viareggio 2023 | risultati e classifiche

(Di lunedì 20 marzo 2023) Al via ildi, ecco di seguito ie ledella manifestazione internazionale dedicata al calcio giovanile. Seguiremo assieme tutte le partite di questa edizione, la numero 73, dello storicoche lancia i campioni del domani. Detentrice del trofeo il Sassuolo, previsti gironi con ottavi, quarti, semifinali e finale, sul modello dei Mondiali. A seguire leaggiornate e tutti ie i punteggi in tempo reale. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIOGruppo A – Girone 1 Sassuolo 3 Carrarese 1 Rukh 0 Olympique Thiessois 0 Gruppo A – Girone 2 Torino 3 Don Torcuato 0 APIA Leichhardt 0 Pontedera 0 Gruppo A – Girone 3 Empoli 3 Benevento 3 Westchester United 0 San Donato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #TorneodiViareggio 2023: risultati e classifiche - zazoomblog : Torneo di Viareggio 2023 girone 1: il Sassuolo inizia bene 1-0 contro il Rukh - #Torneo #Viareggio #girone #Sassuolo - sportface2016 : #ViareggioCup, il #Sassuolo inizia bene: 1-0 contro il Rukh - sportface2016 : #TorneodiViareggio, Gruppo 3: bene l'esordio per #Empoli e #Benevento, entrambe calano il tris - RadioFiViola : Giacomo Bonaventura oggi a Viareggio per l’apertura della -

Ildiprende il via nell'edizione 2023. Otto gironi composti da quattro o cinque squadre compongono il tabellone principale. Vittoria per Empoli contro il Westchester United, anche ...Il Sassuolo apre il suodicon una vittoria per 1 - 0 contro il Rukh di Leopoli. Gli ucraini si candidano a sorpresa del, perché contro i campioni in carica sfoggiano una prestazione solida, ...La diretta live di Spal - Honved Budapest, match della prima giornata del gruppo 4 deldi2023 . Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno gli emiliani della Spal contro gli ungheresi dell'Honved Budapest. ...

Torneo di Viareggio, Torino-Pontedera 6-0: esordio super dei granata Toro News

Potevi anche fare il contrario visto che il primo stava facendo bene". Il Torneo di Viareggio raccontato da Chiarugi: "Potrei raccontare un sacco di cose su quella formazione. Quando vincemmo il ...La diretta live di Spal-Honved Budapest, match della prima giornata del gruppo 4 del Torneo di Viareggio 2023. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo ...