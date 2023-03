Torna la “settimana d’azione contro il razzismo” con le storie che cambiano il mondo (Di lunedì 20 marzo 2023) Torna dal 20 marzo la “XIX settimana d’azione contro il razzismo”, che quest’anno prevede anche l’iniziativa “C’era una (S)volta – storie che cambiano il mondo” , progetto promosso dalle Associazioni M.A.S.C. APS e Dire Fare Cambiare APS in collaborazione con ItaliaHello Onlus, Kaos Kult, Scuola di Teatro DamArte di Capena, UniTre di Marsciano, Fondazione Comunità Marscianese, OSMA, Comune di Marsciano (PG) e realizzato grazie al contributo di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) . Un progetto finalizzato alla promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XIX ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023)dal 20 marzo la “XIXil”, che quest’anno prevede anche l’iniziativa “C’era una (S)volta –cheil” , progetto promosso dalle Associazioni M.A.S.C. APS e Dire Fare Cambiare APS in collaborazione con ItaliaHello Onlus, Kaos Kult, Scuola di Teatro DamArte di Capena, UniTre di Marsciano, Fondazione Comunità Marscianese, OSMA, Comune di Marsciano (PG) e realizzato grazie al contributo di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) . Un progetto finalizzato alla promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XIX ...

