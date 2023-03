Torino, non solo Finals: a maggio un Challenger 175 con vista sul Roland Garros (Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo i Maestri delle Nitto Atp Finals, Torino sarà protagonista della stagione anche a maggio: dal 14 al 20 maggio, sulla terra rossa del Circolo della Stampa Sporting, si giocherà il 'Piemonte ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Noni Maestri delle Nitto Atpsarà protagonista della stagione anche a: dal 14 al 20, sulla terra rossa del Circolo della Stampa Sporting, si giocherà il 'Piemonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Allegri a #Sky: 'L'anno scorso contro l'#Inter a Torino non c'erano le immagini, ma nessuno ha detto niente. La te… - romeoagresti : #Mancini: “#Chiesa oggi era a Torino a farsi un esame, non credo ci raggiungerà qui” // Mancini: “Chiesa remained… - LaVeritaWeb : Torino ha dovuto subire le violenze degli amici di Cospito, a Firenze un corteo ha inneggiato alle foibe. I polizio… - _alessiacapra_ : @sskyl4r all'Uci ad Alessandria, mi pare strano però che ci sia per più giorni qui che è un cinema in un paese e non a Torino - pablonerazzurro : @Giann16Giannini @FBiasin Beh di certo Torino non è stata spostata in Algeria -