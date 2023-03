Torino-Napoli, Cannavacciuolo risponde agli insulti dei tifosi granata: 'Venita qua!' VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Napoli cala il poker a Torino e si avvicina sempre di più allo scudetto. In tribuna allo Stadio Olimpico Grande Torino era presente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilcala il poker ae si avvicina sempre di più allo scudetto. In tribuna allo Stadio Olimpico Grandeera presente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - SerieA : ?? FT | Super Napoli a Torino nel segno dei 'soliti due' ?? #TorinoNapoli - mirkonicolino : Con quella di oggi per 4-0, per il #Napoli sono 16 vittorie (5 pareggi e 1 sola sconfitta) contro il #Torino nelle… - infoitsport : Troppo Napoli per questo Torino: Juric si arrende a Spalletti, Schuurs e compagni sovrastati - infoitsport : 'Chi ha fame non tiene sonno': il Napoli di Spalletti non si accontenta ed espugna anche Torino -