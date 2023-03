Torino-Napoli 0-4 | poker azzurro | Spalletti vince ancora

(Di lunedì 20 marzo 2023)0-4: gli azzurri allenati da Spoletti volano a +19 sul 2° posto occupato dalla Lazio0-4, i ragazzi allenati dahanno dominato ae si sono portati a +19 sul 2° posto. In avvio la partita è stata la sblocca di testa da Osimhen su corner di Zielinski. Pericoloso il Toro con Vlasic e Sanabria, fermato dal palo. A raddoppiare per gli azziurri Kvaratskhelia che si procura e trasforma il rigore. Nella ripresa Osimhen fa doppiettadi testa e conclude siglando la rete del 4 a 0 il neoentrato Ndombele. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - SerieA : ?? FT | Super Napoli a Torino nel segno dei 'soliti due' ?? #TorinoNapoli - mirkonicolino : Con quella di oggi per 4-0, per il #Napoli sono 16 vittorie (5 pareggi e 1 sola sconfitta) contro il #Torino nelle… - farantube : ?Nuovo Video su Youtube ? Pronostico della Serie A ? Giornata 27: Pronostico Torino Napoli. Parte n°5 ?? - infoitsport : “Cuoco di me*a”, gli insulti a Chef Cannavacciuolo durante la partita Torino-Napoli -

, i cori contro Cannavacciuolo ha colto l'occasione per tifare da vicino gli idoli di sempre e anche per passare un po' di tempo in famiglia per celebrare la festa del papà: peccato, .... Gli insulti ad Antonino Cannavacciuolo all'Olimpico Grande Torinoe il cinque tra Victor ... Ma partiamo dall'immagine bella, quella che ci fa sorridere proprio come il centravanti del. C'è ...- Prima dic'è stato un episodio bellissimo dove il bambino con la maglia delche accompagnava Osimhen si è presentato con una maschera molto simile alla sua, facendo scattare un sorriso all'...

Torino-Napoli, Cannavacciuolo risponde agli insulti dei tifosi granata: 'Venita qua!' VIDEO Calciomercato.com

Raul Albiol è stato uno dei migliori difensori della storia del Napoli. Il suo arrivo in azzurro è stato l’inizio della serie di difensori fortissimi che hanno vestito la… Leggi ...Quali sono le città (e in quartieri, nel dettaglio) dove si vende più velocemente una casa Ecco cosa è emerso da uno studio.