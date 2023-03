Toni Kroos dice di non essere dispiaciuto per Eden Hazard in risposta ai recenti commenti del belga (Di lunedì 20 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha risposto ai recenti commenti di Eden Hazard sulla sua mancanza di tempo di gioco al club affermando di non essere dispiaciuto per lui. Il belga, arrivato al Madrid nel 2019 per una cifra record di 115,00 milioni di euro, ha lottato con infortuni e cattive condizioni di forma, che lo hanno portato a scarse presenze con i giganti spagnoli. In una recente intervista con RTFB, Hazard ha espresso la sua frustrazione per la sua mancanza di tempo di gioco, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista del Real Madridha risposto aidisulla sua mancanza di tempo di gioco al club affermando di nonper lui. Il, arrivato al Madrid nel 2019 per una cifra record di 115,00 milioni di euro, ha lottato con infortuni e cattive condizioni di forma, che lo hanno portato a scarse presenze con i giganti spagnoli. In una recente intervista con RTFB,ha espresso la sua frustrazione per la sua mancanza di tempo di gioco, ...

