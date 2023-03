Toh, “Repubblica” sdogana il merito. Ma non era una parolaccia “scongelata” dalla destra? (Di lunedì 20 marzo 2023) La Repubblica che non ti aspetti: il quotidiano, s’intende. Seppur nella sua accezione di inserto del lunedì (Affari&Finanza), che oggi ospita una lunga analisi di Sergio Cottarelli dal titolo ultra-sorprendente, considerata la tribuna. Eccolo: «Se non si premia il merito la macchina dello Stato continuerà a non funzionare». Sogno o son desto? Ma non era – “merito” – una neo-parolaccia grondante classismo, disuguaglianza, discriminazione? Sicuro: apposta il governo «più a destra della storia Repubblicana» l’aveva scongelata e riportata a miglior vita, conferendole addirittura dignità di governo. Già, ricordate le polemiche sul ministero ribattezzato “dell’Istruzione e del merito” proprio da Giorgia Meloni? Certo che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Lache non ti aspetti: il quotidiano, s’intende. Seppur nella sua accezione di inserto del lunedì (Affari&Finanza), che oggi ospita una lunga analisi di Sergio Cottarelli dal titolo ultra-sorprendente, considerata la tribuna. Eccolo: «Se non si premia illa macchina dello Stato continuerà a non funzionare». Sogno o son desto? Ma non era – “” – una neo-grondante classismo, disuguaglianza, discriminazione? Sicuro: apposta il governo «più adella storiana» l’avevae riportata a miglior vita, conferendole addirittura dignità di governo. Già, ricordate le polemiche sul ministero ribattezzato “dell’Istruzione e del” proprio da Giorgia Meloni? Certo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Toh, “Repubblica” sdogana il merito. Ma non era una parolaccia “scongelata” dalla destra? - valconte : Toh sorpresa, il “più assumi, meno paghi” non è così vero poi…. - walterlello : @PBerizzi @repubblica Toh , chi ha organizzato quella inutilità è lo stesso tizio che ha scritto sto ammasso di fog… - Eliamonterosso : @repubblica Toh, la dipendente della NATO. Persona corrotta che ha coperto tutti i crimini degli USA-NATO. Dovrebbe… - valeriosaitta1 : @repubblica Porca miseria, sto fatto che non siamo ancora i primi nell'utilizzo di grilli e blatte è disturbante va… -

Toh, in Germania il governo di sinistra vuole spedire i clandestini "in Paesi terzi" E' quanto dichiarato dal primo ministro britannico Rishi Sunak, intervistato oggi da Repubblica sul disegno di legge del suo governo che prevede, tra le altre cose, di arrestare ed espellere chiunque ... Elly Schlein, torna pure Nichi Vendola "Non la ho votata. Ma..." Toh, chi si risente: Nichi Vendola . Ora che Elly Schlein si è presa il Pd, torna a parlare l'ex ... afferma in un'intervista all'edizione pugliese di Repubblica. Insomma, il consueto Nichi Vendola, dal ... Meloni oggi va di moda, ma passerà. Il problema sarà valutare gli eventuali danni collaterali Toh, che sorpresona. Dalle urne è uscito il risultato che in molti si attendevano. Unica anomalia, che poi non lo è più di tanto, è che a votare, tra lombardi e laziali, sono andati solo quattro su ... E' quanto dichiarato dal primo ministro britannico Rishi Sunak, intervistato oggi dasul disegno di legge del suo governo che prevede, tra le altre cose, di arrestare ed espellere chiunque ..., chi si risente: Nichi Vendola . Ora che Elly Schlein si è presa il Pd, torna a parlare l'ex ... afferma in un'intervista all'edizione pugliese di. Insomma, il consueto Nichi Vendola, dal ..., che sorpresona. Dalle urne è uscito il risultato che in molti si attendevano. Unica anomalia, che poi non lo è più di tanto, è che a votare, tra lombardi e laziali, sono andati solo quattro su ... Toh, "Repubblica" sdogana il merito. Ma non era una parolaccia ... Secolo d'Italia