Tifosi dell'Inter contro Rabiot a fine partita: ecco cosa è successo (Video) (Di lunedì 20 marzo 2023) Una partita carica di tensione con i Tifosi dell'Inter che, al fischio finale, non hanno risparmiato Rabiot da duri attacchi. L'Inter voleva riprendersi il secondo posto, la Juventus continuare la rincorsa Champions sfruttando i passi falsi delle dirette concorrenti; una partita fondamentale nella stagione di entrambe e questa importanza sul campo si è sentita. AnsafotoIl match è stato teso fin dal primo minuto: tanti scontri di gioco e sporadiche azioni degne di nota nonostante il tanto talento presente sul prato di San Siro. Tutto cambia, ovviamente, con l'episodio del gol di Kostic; una rete viziata, secondo l'Inter, da un fallo di mano di Rabiot. Il francese sembra aggiustarsi il pallone con il braccio ma, nonostante diversi replay, resta il dubbio che possa non aver usufruito del ...

