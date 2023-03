Ticket Pronto soccorso, in partenza 8.700 lettere per recupero crediti (Di lunedì 20 marzo 2023) L'Asl Toscana centro sollecita chi non ha pagato e ha già allestito sistemi per carte di credito e bancomat I codici minori rappresentano circa la metà di tutti gli accessi, ma la platea degli esenti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) L'Asl Toscana centro sollecita chi non ha pagato e ha già allestito sistemi per carte di credito e bancomat I codici minori rappresentano circa la metà di tutti gli accessi, ma la platea degli esenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ewan_Mc_Relly : RT @NevrOttico: @salvinimi In Italia se vai al pronto soccorso al massimo paghi il ticket, se vai in America devi impegnarti la casa se non… - RicMaisano : @PaolaRiccobene @MarcoRossiRoma @LaStampa Probabilmente non ha mai fatto le file x le visite o altre prestaz. pagan… - NevrOttico : @salvinimi In Italia se vai al pronto soccorso al massimo paghi il ticket, se vai in America devi impegnarti la cas… - AlbyLamberti : @Crudeli45198835 Con la ricetta urgente io sono andato in ospedale senza prenotazione, fatto accettazione, pagato t… - MarkFufflePuff : Per ottenere il rimborso di €25 di ticket di pronto soccorso vogliono il verbale dell'incidente stradale per cui la… -