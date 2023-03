Thomas Bricca ucciso ad Alatri, altro indagato per l'omicidio: è Roberto Toson, padre del primo indagato (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è un altro indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola. Nel pomeriggio la procura di Frosinone ha notificato... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è unper l'di, il 19enne assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola. Nel pomeriggio la procura di Frosinone ha notificato...

Omicidio di Thomas Bricca: c'è un altro indagato. Dopo il figlio Mattia anche il padre, Roberto Toson, finisce nel registro degli indagati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne di Alatri ucciso la sera del 30 gennaio scorso in pieno centro con un colpo di pistola alla testa. Nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa ad Alatri in provincia di Frosinone, c'è un secondo indagato. Si tratta di Roberto Toson, il padre di Mattia, il giovane già iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio.