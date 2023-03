Thomas allontana l' idea del ritiro | può rinnovare con Ineos - Grenadiers

Leggi su gazzetta

(Di lunedì 20 marzo 2023)a fine 2023? Magari no. Magari Geraintpuò continuare a restare in gruppo anche oltre, rinnovando con: è quanto ha potuto ricostruire la Gazzetta negli ultimi giorni. Il gallese, classe 1986, è in gara da questo lunedì alla Volta Catalunya (torna dopo il Down Under di gennaio, poi aveva avuto problemi fisici), una vera e propria ...