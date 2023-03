The Telegraph – Tottenham e Conte, è addio: in questa settimana l’ufficialità (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonio Conte e il Tottenham, la storia è arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dal The Telegraph l’ufficialità della separazione arriverà entro questa settimana. Il tecnico leccese, in scadenza di contratto al 30 di giugno, ha manifestato la propria volontà di non rinnovare il contratto con gli ‘Spurs’ e dopo la sfuriata di sabato scorso dopo il pareggio contro il Southampton la situazione è precipitata. Parole durissime contro la mentalità dei giocatori. Il proprietario Levy ha voluto incontrare Conte nelle scorse ore e l’ex tecnico di Juventus e Inter ha spiegato come si trattasse di un attacco diretto alla squadra e non alla proprietà. In ogni caso Conte è tornato oggi in Italia e per questo finale di stagione la frattura tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Antonioe il, la storia è arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dal Thedella separazione arriverà entro. Il tecnico leccese, in scadenza di contratto al 30 di giugno, ha manifestato la propria volontà di non rinnovare il contratto con gli ‘Spurs’ e dopo la sfuriata di sabato scorso dopo il pareggio contro il Southampton la situazione è precipitata. Parole durissime contro la mentalità dei giocatori. Il proprietario Levy ha voluto incontrarenelle scorse ore e l’ex tecnico di Juventus e Inter ha spiegato come si trattasse di un attacco diretto alla squadra e non alla proprietà. In ogni casoè tornato oggi in Italia e per questo finale di stagione la frattura tra ...

