The Mandalorian 3: Rosario Dawson ha spoilerato il ritorno di Ahsoka Tano? (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars potrebbe fare il suo ritorno nella terza stagione di The Mandalorian in vista dello spinoff standalone. Dopo essere diventata uno dei personaggi principali delle serie animate di Star Wars, Ahsoka Tano è apparsa finalmente in live action nella seconda stagione di The Mandalorian, incarnata da Rosario Dawson. Un fancasting diventato realtà dopo anni. A quanto pare la potente Jedi potrebbe tornare anche in The Mandalorian 3, attualmente in onda su Disney+. Il post di Rosario Dawson su Instagram non lascia spazio a dubbi: "Faccio la mia imitazione di WonderSoka mentre mi preparo al prossimo episodio di Mando". Ahsoka: Lars Mikkelsen fa chiarezza sul ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars potrebbe fare il suonella terza stagione di Thein vista dello spinoff standalone. Dopo essere diventata uno dei personaggi principali delle serie animate di Star Wars,è apparsa finalmente in live action nella seconda stagione di The, incarnata da. Un fancasting diventato realtà dopo anni. A quanto pare la potente Jedi potrebbe tornare anche in The3, attualmente in onda su Disney+. Il post disu Instagram non lascia spazio a dubbi: "Faccio la mia imitazione di WonderSoka mentre mi preparo al prossimo episodio di Mando".: Lars Mikkelsen fa chiarezza sul ...

