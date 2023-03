The Last of Us | i fan sentono già la mancanza della serie

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il finale di Theof Us ha tenuto incollati tantissimi appassionatiche, almeno per il momento, non sanno come colmare il vuoto lasciato da questa prima stagione. L'enorme successo di Theof Us è proseguito in modo inarrestabile fino al finaleprima stagione. Il viaggio realizzato fino ad ora da Joel ed Ellie, però, non ha solamente sospeso una storia, ma anche una certa quotidianità settimanale che era andata costruendosi di episodio in episodio. Senza nuove uscite, quindi, i fanprodotto da HBO, che ora sipersi, sono andati a cercare conforto sui social. Il season finale di Theof Us ha per ora concluso il viaggio di Ellie e Joel trovando enormi consensi in tutto il mondo. Prima che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrunoRataque : é... the last of us...................................... - puntotweet : The Last of Us, stagione 2: quando uscirà? - MaxBigBoss2 : The Last of Us™ Parte I Sto imparando a conoscerti (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share, #TheLastofUsParteI - MaxBigBoss2 : The Last of Us™ Parte I Sto imparando a conoscerti (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share, #TheLastofUsParteI - RwondoNaples : Mia madre, quasi sessantenne, è rimasta piacevolmente colpita da The Last Of Us (serie che abbiamo visto assieme),… -

L'enorme successo diof Us è proseguito in modo inarrestabile fino al finale della prima stagione. Il viaggio realizzato fino ad ora da Joel ed Ellie, però, non ha solamente sospeso una storia, ma anche una certa ...straw came in 2020, that first pandemic summer, withexplosion of late - night partying on their street involving cars with powerful speakers, said Mother Ana Maria, who spoke on behalf ...Già confermata dalla produzione, la stagione 2 della serieof Us si farà comunque attendere: cosa sappiamo sulla data di ...

Enotria The Last Song ha un periodo di uscita: la demo del gioco italiano sarà al PAX East 2023 Multiplayer.it

L'utente Reddit westonfahey79 ha pubblicato il video del suo gioco tratto dalla serie TV di The Last of Us realizzato come se dovesse uscire sulla prima PlayStation. Quindi abbiamo… Leggi ...The Offspring is coming to Pittsburgh in September. The Offspring along with Simple Plan and Sum 41 are bringing the Let The Bad Times Roll Tour to The Pavilion at Star Lake on Sept. 1. The summer ...