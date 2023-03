The Karate Kid la leggenda continua film con Jaden Smith su Tv8: trama, cast attori, curiosità e finale (Di lunedì 20 marzo 2023) The Karate Kid la leggenda continua film con Jaden Smith su Tv8 Stasera su Tv8 va in onda “The Karate Kid la leggenda continua” film diretto da Harald Zwart, quinto e ultimo capitolo della celebre saga cinese. Pur avendo tanti punti in comune con i precedenti film, “La leggenda continua” non è assimilabile a un remake, bensì a un reboot con nuovi personaggi e una nuova ambientazione. Il protagonista, interpretato da Jaden Smith (figlio di Will Smith), è un dodicenne che si scontra con il bullo della scuola. Per difendersi, apprenderà l’arte del kung-fu. La canzone dei titoli dei coda è “Never Say Never” ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 20 marzo 2023) TheKid laconsu Tv8 Stasera su Tv8 va in onda “TheKid ladiretto da Harald Zwart, quinto e ultimo capitolo della celebre saga cinese. Pur avendo tanti punti in comune con i precedenti, “La” non è assimilabile a un remake, bensì a un reboot con nuovi personaggi e una nuova ambientazione. Il protagonista, interpretato da(figlio di Will), è un dodicenne che si scontra con il bullo della scuola. Per difendersi, apprenderà l’arte del kung-fu. La canzone dei titoli dei coda è “Never Say Never” ...

