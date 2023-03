The Fabelmans | svelata la data d' uscita del 4K | Blu-Ray e DVD del film di Spielberg

(Di lunedì 20 marzo 2023) Eagle Pictures ha reso nota lain cui si potrà acquistare la copia fisica dell'ultimodiin tutte le sue edizioni. Eagle Pictures ha annunciato che The, l'ultimodi Steven, uscirà il 6 aprile in versione 4K, Blu-Ray e DVD. Mancano quindi poche settimane al momento in cui tutti i fan del regista potranno gustarsi la loro copia fisica di uno deipiù belli dell'ultima annata, candidato a ben 7 Premi Oscar, tra cui Migliore Regia per Steven. The, uno spaccato intenso e personale dell'infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un'esplorazione del potere dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaosononuovoqu : * la carrellata sintetica di critiche francesi di 'The Fabelmans' - Screenweek : Da #ArmageddonTime a The Fabelmans, quando i registi si raccontano sul grande schermo - ciaosononuovoqu : Sono appena andato a vedermi la carrellata di 'The Fabelmans' sintetica di critiche francesi dando per scontato un… - Alessio3R : Dopo Kenneth Branagh con Belfast e Steven Spielberg con The Fabelmans, arriva anche per James Gray il turno di racc… - ssheisalady : fatevi un regalo e vedete the fabelmans -

Eagle Pictures ha annunciato che, l'ultimo film di Steven Spielberg , uscirà il 6 aprile in versione 4K, Blu - Ray e DVD. Mancano quindi poche settimane al momento in cui tutti i fan del regista potranno gustarsi la ...Ecco le sue parole: Potete vedere il video dell'intervista a Spielberg qui sotto: Vi ricordiamo che l'ultimo film del regista,, è arrivato nelle sale italiane lo scorso dicembre. ......i 5 attori che il prossimo 12 Marzo 2023 si sfideranno per portare a casa l'ambita statuetta come non protagonista Judd Hirsch interpreta il nonno ebreo del giovane protagonista di, ...

The Fabelmans: svelata la data d'uscita del 4K, Blu-Ray e DVD del ... Movieplayer

Eagle Pictures ha annunciato che The Fabelmans, l'ultimo film di Steven Spielberg, uscirà il 6 aprile in versione 4K, Blu-Ray e DVD. Mancano quindi poche settimane al momento in cui tutti i fan del ...There's rich, and then there's "so rich economists literally have to invent a special phrase to describe your wealth." Michelle Williams, in case you were wondering, is in that second category. Load ...