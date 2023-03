The Crown, arrivano le prime immagini dell'incidente mortale di Lady Diana (con polemica) (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo una fonte vicina alla royal family la ricostruzione dettagliata dello schianto sotto il Ponte parigino dell'Alma è «disgustosa» e rischia di riportare alla memoria momenti troppo dolorosi. Il momento esatto «non verrà mostrato», ribattono da Netflix, pur senza scendere troppo nei dettagli Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo una fonte vicina alla royal family la ricostruzione dettagliatao schianto sotto il Ponte parigino'Alma è «disgustosa» e rischia di riportare alla memoria momenti troppo dolorosi. Il momento esatto «non verrà mostrato», ribattono da Netflix, pur senza scendere troppo nei dettagli

