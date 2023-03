The Crown 6 | le immagini dell’incidente di Lady Diana sarebbero “disgustose” secondo Buckingham Palace

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... whoisgiorgias : RT @yleniaindenial1: ormai convinta che il casting director di the crown li crea in laboratorio per mandare avanti la serie perché non è po… - romvantic : RT @beatandlove: La prossima stagione di the crown in pratica sarà dawson’s creek dark academia - AMarya86 : RT @comingsoonit: Gli attori esordienti #EdMcVey e #MegBellamy interpretano i giovani principe William e Kate Middleton nella sesta e ultim… - melizzi_giulia : RT @beatandlove: La prossima stagione di the crown in pratica sarà dawson’s creek dark academia - IOdonna : A irritare Buckingham Palace è una foto scattata sul set di 'The Crown', che mostra i terribili danni subiti dall’a… -

CIAK SI GIRA - Le riprese della nuova stagione dierano state interrotte temporaneamente dopo la morte di Elisabetta II. La sospensione era stata voluta da Netflix per rispetto per la regnante, al centro della narrazione della serie tv. Ma ...Dopo le prime foto di Kate e William alla St. Andrew's University, dall'ultima serie di, in lavorazione in queste settimane, sono trapelate anche le prime immagini dell'incidente automobilistico che il 31 agosto 1997 portò alla morte di Lady Diana. La replica della Mercedes ...Come trapelato in precedenza, nella sesta e ultima stagione ditroverà spazio anche il racconto della nascita della storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton . Gli attori Ed McVey e Meg Bellamy (a sinistra nella foto in alto, confrontati ...

Dal set di "The Crown 6" le prime foto di William e Kate studenti, all'inizio del loro amore Io Donna

Sono trapelate alcune foto dal set e i fan e le fan di The Crown sono andate in visibilio: gli attori che interpretano William e Kate sono incredibilmente simili alla realtà.A irritare Buckingham Palace è una foto scattata sul set di "The Crown", che mostra i terribili danni subiti dall’auto su cui viaggiava la principessa ...