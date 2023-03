The Batman 2, due noti villain torneranno nel sequel? [RUMOR] (Di lunedì 20 marzo 2023) I due villain principali di The Batman, film diretto da Matt Reeves, potrebbero tornare nel preannunciato sequel, in arrivo nel 2025. Tra i progetti più attesi dei prossimi anni vi è senza ombra di dubbio The Batman: Part II, sequel del film del 2022 diretto da Matt Reeves e che ha visto Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. A quanto pare due importanti villain del primo film torneranno anche nel sequel. Stiamo parlando di Pinguino (Oswald Cobblepot) e dell'Enigmista (Paul Dano). A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Daniel Richtman limitandosi semplicemente a dire che i due riprenderanno i rispettivi ruoli. Come già ampiamente confermato da James Gunn, l'universo del Batman di Matt Reeves rimarrà scollegato dalla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) I dueprincipali di The, film diretto da Matt Reeves, potrebbero tornare nel preannunciato, in arrivo nel 2025. Tra i progetti più attesi dei prossimi anni vi è senza ombra di dubbio The: Part II,del film del 2022 diretto da Matt Reeves e che ha visto Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. A quanto pare due importantidel primo filmanche nel. Stiamo parlando di Pinguino (Oswald Cobblepot) e dell'Enigmista (Paul Dano). A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Daniel Richtman limitandosi semplicemente a dire che i due riprenderanno i rispettivi ruoli. Come già ampiamente confermato da James Gunn, l'universo deldi Matt Reeves rimarrà scollegato dalla ...

