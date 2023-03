Tensione in Francia, la riforma delle pensioni è legge: scontri a Parigi. Università occupate dagli studenti (Di lunedì 20 marzo 2023) Primi scontri nei pressi dell'Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli 9 voti. Oggetti sono stati lanciati da parte dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 marzo 2023) Priminei pressi dell'Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli 9 voti. Oggetti sono stati lanciati da parte dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ Primi scontri nei pressi dell’Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare co… - Pasqual69726820 : Francia: voto sul governo, vigilia di tensione - Mondo - - sartori_cecile : RT @repubblica: Francia, non passa neanche la seconda mozione di sfiducia: la riforma delle pensioni è legge. Tensione e scontri nelle vici… - dariochierchia : RT @Virus1979C: Francia, la riforma delle pensioni è legge. Tensione in piazza: lacrimogeni e cassonetti in fiamme. Università e scuole oc… - Virus1979C : Francia, la riforma delle pensioni è legge. Tensione in piazza: lacrimogeni e cassonetti in fiamme. Università e scuole occupate. -