Tensione in Francia | la riforma delle pensioni è legge | scontri a Parigi Università occupate dagli studenti

(Di lunedì 20 marzo 2023) Priminei pressi dell’Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli 9 voti. Oggetti sono stati lanciati da parte dei manifestanti...

A far salire l'asticella della- già alta - la mossa (secondo molti a sorpresa) del presidente Macron che ha, di fatto, "scavalcato" il Parlamento. Lo scorso 16 marzo, l'Assemblea Nazionale ... Il governo del presidente francese Emmanuel Macron oggi è sopravvissuto a due mozioni di sfiducia in Parlamento, ma deve ancora affrontare forti ...

Francia, alta tensione sulle pensioni. Popolarità di Macron ai minimi. Lunedì le mozioni di censura contro il governo TGLA7

ha aperto la seduta per la discussione delle due mozioni di sfiducia al governo presentate in seguito alla decisione dell'esecutivo di scavalcare il parlamento nella procedura per l'approvazione della ...La riforma delle pensioni in Francia ha portato la tensione alle stelle. Le manifestazioni e gli scioperi generali a Parigi e in tutto il Paese transalpino non sembrano voler cessare. Così ...