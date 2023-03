Tennis | Wta Domina sempre Swiatek | Trevisan e Giorgi migliori azzurre

(Di lunedì 20 marzo 2023) La polacca regina del ranking, la toscana e la marchigiana salgono di due posti ROMA - Il secondo Wta 1000 stagionale andato in scena ad Indian Wells ha lasciato immutata l'elite mondiale in termini ...

