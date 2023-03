Tennis, Carlos Alcaraz: “Un torneo perfetto, non mi aspettavo una finale cosi rapida! Bello tornare al n°1” (Di lunedì 20 marzo 2023) Carlos Alcaraz è il Re di Indian Wells. Lo spagnolo, infatti, ha schiantato in finale Daniil Medvedev con il laconico punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Un monologo per il classe 2003 che, in un colpo solo, vince per la prima volta nella sua carriera il Master 1000 californiano e, non ultimo, torna in vetta al ranking ATP. Al termine della finale, il Tennista nativo di Murcia ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “È fantastico sollevare il trofeo qui e riconquistare la posizione numero 1 del ranking. Direi che questo è stato il torneo perfetto. È stata un’ottima settimana per me, volevo davvero vincere questo torneo e per me è fantastico”. (Fonte: UbiTennis). Il vincitore della sfida in ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023)è il Re di Indian Wells. Lo spagnolo, infatti, ha schiantato inDaniil Medvedev con il laconico punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Un monologo per il classe 2003 che, in un colpo solo, vince per la prima volta nella sua carriera il Master 1000 californiano e, non ultimo, torna in vetta al ranking ATP. Al termine della, ilta nativo di Murcia ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “È fantastico sollevare il trofeo qui e riconquistare la posizione numero 1 del ranking. Direi che questo è stato il. È stata un’ottima settimana per me, volevo davvero vincere questoe per me è fantastico”. (Fonte: Ubi). Il vincitore della sfida in ...

