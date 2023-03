Tennis, Alcaraz: “La pressione non la sento, non vedo l’ora di affrontare di nuovo Djokovic” (Di lunedì 20 marzo 2023) “È incredibile vincere il trofeo qui e riconquistare il numero 1 del mondo, è stato il torneo perfetto. Questo era un torneo che sognavo di vincere ed è qualcosa di incredibile. Inoltre tornare al numero 1 è grandioso, un sogno che si avvera“. Queste le parole di Carlos Alcaraz, intervenuto in conferenza stampa dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells 2023 ed essere tornato in vetta al ranking mondiale. Lo spagnolo ha commentato la finale contro Medvedev: “Sinceramente non mi aspettavo una finale del genere, bensì una partita molto più dura di quella che abbiamo avuto. Penso di aver giocato alla perfezione, contro Daniil è quello che devi fare se vuoi avere delle chance. Contro di lui sono sempre partite molto tattiche e questa volta ci sono riuscito perfettamente, per questo è stato facile, anche se in realtà non lo è stato. Ho cercato di non mostrarlo ma in ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) “È incredibile vincere il trofeo qui e riconquistare il numero 1 del mondo, è stato il torneo perfetto. Questo era un torneo che sognavo di vincere ed è qualcosa di incredibile. Inoltre tornare al numero 1 è grandioso, un sogno che si avvera“. Queste le parole di Carlos, intervenuto in conferenza stampa dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells 2023 ed essere tornato in vetta al ranking mondiale. Lo spagnolo ha commentato la finale contro Medvedev: “Sinceramente non mi aspettavo una finale del genere, bensì una partita molto più dura di quella che abbiamo avuto. Penso di aver giocato alla perfezione, contro Daniil è quello che devi fare se vuoi avere delle chance. Contro di lui sono sempre partite molto tattiche e questa volta ci sono riuscito perfettamente, per questo è stato facile, anche se in realtà non lo è stato. Ho cercato di non mostrarlo ma in ...

