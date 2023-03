Tenebre e Ossa: la serie Netflix potrebbe allargare il suo mondo (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel momento in cui stiamo scrivendo, Tenebre e Ossa è al primo posto tra le serie più viste del colosso streaming Netflix, a livello mondiale. Posto che ha riconquistato con l’uscita della seconda stagione della serie tratta dalla saga di romanzi fantasy dell’autrice Leigh Bardugo, uscita nel 2012 e divenuta sempre più popolare nel corso degli anni, anche grazie al passaparola suo nuovi canali di discussione di libri come quelli presenti su BookInstagram, BookTube e BookTok. Attualmente, nonostante il successo riscontrato, Netflix non ha ancora confermato una terza stagione di Tenebre e Ossa. Eppure, stando alle recenti dichiarazioni fatte dallo showrunner, le ambizioni non sono solo ferme all’adattare la storia di Alina Starkov, ma anche quello di ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel momento in cui stiamo scrivendo,è al primo posto tra lepiù viste del colosso streaming, a livello mondiale. Posto che ha riconquistato con l’uscita della seconda stagione dellatratta dalla saga di romanzi fantasy dell’autrice Leigh Bardugo, uscita nel 2012 e divenuta sempre più popolare nel corso degli anni, anche grazie al passaparola suo nuovi canali di discussione di libri come quelli presenti su BookInstagram, BookTube e BookTok. Attualmente, nonostante il successo riscontrato,non ha ancora confermato una terza stagione di. Eppure, stando alle recenti dichiarazioni fatte dallo showrunner, le ambizioni non sono solo ferme all’adattare la storia di Alina Starkov, ma anche quello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NetflixIT : ?? DOMANI arriva la seconda stagione di Tenebre e Ossa?? - Nando_Ferdi94 : Oggi giornata scazzo totale mi sono alzato da poco e non ho voglia di fare niente. Ora mi finisco anche l’ultima st… - Anna_maria_20 : @_99_med Poi se parli di shadow and bone sono in ordine :tenebre e ossa,assedio e tempesta e poi rovina e ascesa ma… - aratakass_ : @bmthevick no? sono collegati ma sei di corvi è uno spin off infatti io l'ho iniziato a leggere senza leggere tene… - acstilcolina : ~ Tenebre e ossa (stagione 2) ?? ??????/5 -