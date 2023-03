Tempocasa: “94% patrimonio immobiliare italiano non in linea con Ue” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Oggi il 94% del patrimonio immobiliare italiano non è in linea le linee dettate dalla comunità europea che portano sempre di più nella direzione d’efficientamento energetico dell’abitazione. Sicuramente l’Italia deve fare un percorso importante di riqualificazione”. Lo afferma il direttore della comunicazione di Tempocasa, Valerio Vacca, nel corso della presentazione del report 2023. ”Questo evidenzia da una parte la volontà e l’impegno che si devono prendere gli italiani per riqualificare le proprie abitazioni, dall’altra l’aumento della domanda e di conseguenza dei prezzi, per quanto riguarda il nuovo” con ”classi energetiche molto molto più importanti rispetto a quelle mediamente registrate nel 2022”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Oggi il 94% delnon è inle linee dettate dalla comunità europea che portano sempre di più nella direzione d’efficientamento energetico dell’abitazione. Sicuramente l’Italia deve fare un percorso importante di riqualificazione”. Lo afferma il direttore della comunicazione di, Valerio Vacca, nel corso della presentazione del report 2023. ”Questo evidenzia da una parte la volontà e l’impegno che si devono prendere gli italiani per riqualificare le proprie abitazioni, dall’altra l’aumento della domanda e di conseguenza dei prezzi, per quanto riguarda il nuovo” con ”classi energetiche molto molto più importanti rispetto a quelle mediamente registrate nel 2022”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Tempocasa: '94% patrimonio immobiliare italiano non in linea con Ue' - - fisco24_info : Tempocasa: '94% patrimonio immobiliare italiano non in linea con Ue': (Adnkronos) - ''Oggi il 94% del patrimonio im… -

Tempocasa: “94% patrimonio immobiliare italiano non in linea con Ue” Reportage online Tempocasa: “94% patrimonio immobiliare italiano non in linea con Ue” (Adnkronos) – ”Oggi il 94% del patrimonio immobiliare italiano non è in linea ... Lo afferma il direttore della comunicazione di Tempocasa, Valerio Vacca, nel corso della presentazione del report 2023 ... (Adnkronos) – ”Oggi il 94% del patrimonio immobiliare italiano non è in linea ... Lo afferma il direttore della comunicazione di Tempocasa, Valerio Vacca, nel corso della presentazione del report 2023 ...