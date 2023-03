Tempo stabile e massime in rialzo: rimane il deficit di pioggia (Di lunedì 20 marzo 2023) Rimonta graduale dell’anticiclone delle Azzorre il quale andrà estendendosi nei prossimi giorni su gran parte dello scacchiere meridionale Europeo e di fatto sulla Lombardia, garantendo per tanto, una certa stabilità almeno fino a giovedì 23. Permane un importante deficit pluviometrico sul Nord Italia Le previsioni degli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 20 marzo 2023 Tempo Previsto: Nella notte nuvoloso con residue precipitazioni sui settori di bassa pianura occidentale. Dal mattino graduale dissolvimento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite nel corso della giornata.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le massime. In pianura minime tra 4-7°C, massime tra 15-18°C. Zero termico a metà giornata attorno 2100 metriVenti: In pianura deboli variabili. In quota a 1500 metri deboli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 marzo 2023) Rimonta graduale dell’anticiclone delle Azzorre il quale andrà estendendosi nei prossimi giorni su gran parte dello scacchiere meridionale Europeo e di fatto sulla Lombardia, garantendo per tanto, una certa stabilità almeno fino a giovedì 23. Permane un importantepluviometrico sul Nord Italia Le previsioni degli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 20 marzo 2023Previsto: Nella notte nuvoloso con residue precipitazioni sui settori di bassa pianura occidentale. Dal mattino graduale dissolvimento della copertura nuvolosa, con ampie schiarite nel corso della giornata.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le. In pianura minime tra 4-7°C,tra 15-18°C. Zero termico a metà giornata attorno 2100 metriVenti: In pianura deboli variabili. In quota a 1500 metri deboli ...

