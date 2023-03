Temperature a Caserta e Benevento | c' è da preoccuparsi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 20 marzo 2023) Appassionati lettori di : benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni meteo per la città di Napoli di oggi indicano la presenza di pioggia leggera con un'umidità del 70%. La temperatura media sarà di 14.4 gradi Celsius, con una minima di 11.32 e una massima di 14.59. La velocità del vento si aggirerà attorno ai 3.04km/h, mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%. In particolare, si prevede l'insorgere di precipitazioni leggere per tutta la giornata con cielo grigio e nuvoloso. La bassa velocità del vento favorirà il ristagno delle nubi sopra la città, rendendo probabile lo sviluppo di nebbia in alcune zone. La temperatura seppur fresca, non sarà troppo rigida, grazie alla presenza ...