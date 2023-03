Televoto GF VIP | chi viene eliminato stasera tra Nikita | Giaele | Antonella e Milena? Sondaggi | percentuali e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina, ma nella casa non si può mai stare tranquilli. E lo sanno bene i telespettatori, che da metà settembre seguono le vicende dei concorrenti, e gli stessi coinquilini. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, baci, passione, complicità sotto gli occhi di tutti, polemiche, discussioni. E tante squalifiche. Prima il caso di Marco Bellavia e il bullismo che ha sconvolto tutti, poi i comportamenti inadeguati, fino all’ultimo in ordine di tempo: Daniele Dal Moro, che molti già vedevano in finale, è stato squalificato e ha dovuto lasciare la casa per dei comportamenti ritenuti violenti nei confronti di Oriana. View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) Nonostante questo, però, il gioco continua e quattro concorrenti, tutte protagoniste a loro modo, sono finite ...