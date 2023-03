Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Giaele, Antonella e Milena? Sondaggi e percentuali (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a regalare colpi di scena il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, complicità, provvedimenti, ‘sospensioni’ e squalifiche, come l’ultima in ordine di tempo che ha visto protagonista Daniele Dal Moro: il concorrente, inaspettatamente, è stato eliminato dal gioco perché avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti di Oriana. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, ora che la finale del 3 aprile si avvicina sempre di più? Chi delle ‘vippone’ al Televoto riuscirà ad arrivare fino alla fine? E chi, invece, dovrà lasciare il reality e salutare, forse per sempre, i suoi amici di viaggio? Nikita, Giaele, Antonella e Milena al Televoto stasera al GF ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a regalare colpi di scena il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, complicità, provvedimenti, ‘sospensioni’ e squalifiche, come l’ultima in ordine di tempo che ha visto protagonista Daniele Dal Moro: il concorrente, inaspettatamente, è stato eliminato dal gioco perché avrebbe avuto un comportamento violento nei confronti di Oriana. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, ora che ladel 3 aprile si avvicina sempre di più? Chi delle ‘vippone’ alriuscirà ad arrivare fino alla fine? E chi, invece, dovrà lasciare il reality e salutare, forse per sempre, i suoi amici di viaggio?alstasera al GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #Televoto GF VIP, chi va in finale tra #Nikita, #Giaele, #Antonella e #Milena? Sondaggi e percentuali #gfvip - virgivirgivivi : Anticipazioni GF VIP 20 Marzo: l’esito del televoto - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP 20 Marzo: l’esito del televoto #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele #verissimo… - LaFrancisella : @dalilanucera1 Che poi da #donnalisi non capisco perché si tira in ballo sempre e solo Ginevra. Ci sono stati altri… - rango_claudia : #Gfvip. Votiamo Nikita non ci dobbiamo fermare dai sondaggi Giaele sta scavalcando la nostra preferita. -