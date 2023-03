Telefonate a raffica per truffa Amazon, nessuno riesce a fermarle (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Diverse Telefonate al giorno. Tutte da numeri diversi. E nessuno sembra in grado di fermarle, anche se si sta parlando di una truffa conclamata. Utilizzano il brand più noto al mondo, Amazon, per proporre investimenti con ritorni irrealistici grazie all’acquisto di azioni del colosso dell’e-commerce. La Consob si è mossa da tempo. Già a ottobre 2022, l’Autorità metteva in guardia i risparmiatori, chiarendo che “queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti”. La stessa Amazon, all’interno del proprio sito ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Diverseal giorno. Tutte da numeri diversi. Esembra in grado di, anche se si sta parlando di unaconclamata. Utilizzano il brand più noto al mondo,, per proporre investimenti con ritorni irrealistici grazie all’acquisto di azioni del colosso dell’e-commerce. La Consob si è mossa da tempo. Già a ottobre 2022, l’Autorità metteva in guardia i risparmiatori, chiarendo che “queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ade risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti”. La stessa, all’interno del proprio sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Telefonate a raffica per truffa Amazon, nessuno riesce a fermarle - News24_it : Telefonate a raffica per truffa Amazon, nessuno riesce a fermarle - ledicoladelsud : Telefonate a raffica per truffa Amazon, nessuno riesce a fermarle - fisco24_info : Telefonate a raffica per truffa Amazon, nessuno riesce a fermarle: (Adnkronos) - I chatbot usano numeri sempre dive… -