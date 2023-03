“Telecomando io”, cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera (Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. “Telecomando io!”, cosa vale davvero la pena vedere in tv stasera lunedì 20 marzo 2023. Ecco un nuovo appuntamento della nostra rubrica pensata per farvi trascorrere qualche ora di svago davanti al piccolo schermo. Dopo ore e ore di lavoro cosa c’è di più rilassante di pop corn, divano e tv? Soprattutto in queste giornate in cui la primavera sembra ancora lontana. Tra film, talk, serie tv e trasmissioni di intrattenimento, ecco cosa abbiamo da proporvi. leggi anche: “Il Commissario Ricciardi 2”, brutto colpo per Lino Guanciale: cosa ha deciso la Rai lunedì 20 marzo 2023 Se avete voglia di guardare una fiction ben fatta non potete che sintonizzarvi su Rai 1 e seguire “Il Commissario Ricciardi ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. “io!”,lain tvlunedì 20 marzo 2023. Ecco un nuovo appuntamento della nostra rubrica pensata per farvi trascorrere qualche ora di svago davanti al piccolo schermo. Dopo ore e ore di lavoroc’è di più rilassante di pop corn, divano e tv? Soprattutto in queste giornate in cui la primavera sembra ancora lontana. Tra film, talk, serie tv e trasmissioni di intrattenimento, eccoabbiamo da proporvi. leggi anche: “Il Commissario Ricciardi 2”, brutto colpo per Lino Guanciale:ha deciso la Rai lunedì 20 marzo 2023 Se avete voglia di guardare una fiction ben fatta non potete che sintonizzarvi su Rai 1 e seguire “Il Commissario Ricciardi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninnarellaninni : Sempre i soliti argomenti da mesi,le solite chiacchere , le stesse persone.....menomale che l essere umano ha inven… - Roby28031957 : @berlusconi perché? Cos'è diventata Ediaset? @EndemolShineIT produzione di cosa? @GrandeFratello come vi abbiamo sp… - FilippoLicari4 : @Gioia_8 tra l'altro anche sui massmedia si trovano info accurate su cosa sta accadendo magari non tutte tutte ma c… - tuttochiaro_ : Auguri di morte. Reality non cartoni animati, la gente che decide di guardare sa cosa sta guardando e non credo che… - Interce78144140 : La mia consorte mi ha detto la stessa cosa. Meglio cominciare a dormire con il telecomando. -