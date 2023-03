Taylor Swift riparte in tour dopo 5 anni con uno show kolossal

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lsknklnrebooted : Io amo Taylor Swift come songwriter e singer ma quando fa la performer non riesco a non vedere la sua whiteness e a… - gagagaia29 : RT @brooklynabooo: gli americani hanno taylor swift noi italiani abbiamo gianni morandi we are not the same - coryisperfect : RT @brooklynabooo: gli americani hanno taylor swift noi italiani abbiamo gianni morandi we are not the same - ansiaesaponee : RT @iosononicol: ti prego signore ascoltami, abbiamo bisogno che la bionda annunci le date internazionali per benedirci con le canzoni, gli… - forevermwre : RT @wannabeloved28: 3 ore di concerto, 44 canzoni, 17 outfit diversi, 10 ere diverse ognuna con il suo tema e aesthetic, 51 show solo in am… -

Leggi Ancheda record: è l'artista più venduta del 2022 La scaletta Lo spettacolo disi compone di 44 canzoni, per tre ore e un quarto di concerto con una scaletta che copre l'intera ...Contenuti 'If This Was a Movie ('s Version)' diha inaugurato a Glendale, Arizona, il suo 'The Eras Tour' : la prima tournée della superstar in cinque anni. Dopo tante ...Il tour ha preso il via il 17 marzo da Glendale, Arizona, che, per l'occasione, ha cambiato il suo nome inCity. La data finale è fissata per il 5 agosto, a Los Angeles. Ecco tutti i dettagli

Taylor Swift, è partito il tour "Eras": look, coreografie ed effetti speciali. FOTO Sky Tg24

Partito il 17 marzo a Glendale, The Eras Tour attraversa i momenti della carriera di Swift, e ad accompagnarla ci sono gli abiti in chiffon, perline e cristalli e di Alberta Ferretti ...Dopo 5 anni, Taylor Swift è tornata in tour. Per i look dei concerti si è affidata a una Maison che ha disegnato per lei tre preziose creazioni scintillanti ...