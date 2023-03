Taylor Swift emozionata durante il suo Eras Tour: “Non so come elaborare tutto questo” (Di lunedì 20 marzo 2023) Taylor Swift torna con il super atteso The Eras Tour, preannunciato mesi fa, quando ha fatto crollare il colosso di Ticketmaster in America e ha addirittura aperto un caso, che condannava il sito di vendita di biglietti in una grave mala gestione della vendita. Nell’aria era previsto che questo Tour sarebbe stato un enorme successo, ma la Swift è sicuramente andata oltre tutte le nostre previsioni. Il Tour è partito in Arizona, Glendale, allo State Farm Stadium. Ed erano in 80mila. Taylor Swift torna con The Eras Tour: uno show colossal che fa sognare l’Europa Sono ben cinque anni dall’ultima volta che Taylor Swift è andata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023)torna con il super atteso The, preannunciato mesi fa, quando ha fatto crollare il colosso di Ticketmaster in America e ha addirittura aperto un caso, che condannava il sito di vendita di biglietti in una grave mala gestione della vendita. Nell’aria era previsto chesarebbe stato un enorme successo, ma laè sicuramente andata oltre tutte le nostre previsioni. Ilè partito in Arizona, Glendale, allo State Farm Stadium. Ed erano in 80mila.torna con The: uno show colossal che fa sognare l’Europa Sono ben cinque anni dall’ultima volta cheè andata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricci_asia : RT @yleniaindenial1: pensando a giuseppe giofrè che non potrà essere il ballerino di taylor swift al tour perché lui deve aiutare cristiano… - JACKERSROCYRUS : I suoi album sono così sottovalutati. Miley >>>>>>>>>>> Taylor swift - ZerounoTv : Dopo 5 anni Taylor Swift è tornata in tour con un mega show e tante sorprese - smilelikegagaa : RT @brooklynabooo: gli americani hanno taylor swift noi italiani abbiamo gianni morandi we are not the same - StraNotizie : Taylor Swift in tour nel 2023 dopo oltre cinque anni -