“Tavassi squalificato” Non c’è pace al GF Vip | il video incastra anche lui | “Imbarazzante”

(Di lunedì 20 marzo 2023) La scorsa settimana è andato in onda l’ultimo doppio appuntamento con il GF Vip 7, che si concluderà il prossimo 3 aprile con una Finale ancora tutta da indovinare. Ma, come ha dimostrato Daniele Dal Moro, c’è ancora il rischio squalifica per tutti. Uscita di Edoardosu Antonella Fiordelisi e il web furioso. L’atmosfera resta comunque più distesa del solito nello spiato appartamento di Cinecittà e tutto questo è stato possibile grazie al fatto che adesso i concorrenti rimasti sono pochi e il quotidiano è più facile da gestire. Ma Edoardosarebbe tornato a parlar male di Antonella Fiordelisi e viceversa al GF Vip 7. GF Vip, bufera su Edoardo: “Squalifica” È realmente a rischio squalifica un altro concorrente dopo Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, un vippone tra i più acclamati di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusepp02930659 : RT @_camiishappy: quanta possibilità c'è che tavassi venga squalificato?? ZERO VERO HAHA #gfvip #donnalisi - regna_rosa : RT @Larisa78799547: Le regole valgono per tutti. Tavassi è stato già “ammonito” adesso deve essere squalificato per quello che ha detto! #g… - Moni46632718 : RT @Mia80925859Mia: @GrandeFratello avete squalificato Edoardo e Daniele mentre avete ammonito Tavassi DUE VOLTE!! IO PRETENDO LO STESSO TR… - MatteisRossana : Raga perché vogliono la squalifica di Tavassi? Sto grande fratello lo vince chi riesce a non essere squalificato in pratica ?? #oriele - donnarummangela : RT @Larisa78799547: Le regole valgono per tutti. Tavassi è stato già “ammonito” adesso deve essere squalificato per quello che ha detto! #g… -

Lascia di stucco sia la reazione di Oriana, perché disperata e ingestibile, nonostante molto probabilmente sia lei la ragione per cui il gieffino è stato, che quella di Edoardo. ...Tra i migliori, la Murgia ha citato Oriana e, ma anche Luca Onestini , per la sua coerenza e la sua linea. Tuttavia, il nome del concorrente peggiore ha suscitato molte polemiche, in quanto ...Anche perché non è accaduto come con Edoardo Donnamaria , che è statodurante la ... Daniele avrebbe chiesto di poter salutare almeno Oriana e, ma non gli sarebbe stato concesso. ...

Tavassi su Antonella: La parte divertente è che la insultano, su ... Fanpage.it

Molti fan del GF Vip chiedono la squalifica per Edoardo Tavassi a causa di una frase detta nella notte contro Antonella.Dopo l’addio di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, anche Edoardo Tavassi è a rischio squalifica. Il Vippone non ha utilizzato belle parole per parlare di Antonella Fiordelisi. GF Vip: Tavassi a ri ...