Tarquinia | aperto un parcheggio per la Necropoli di Monterozzi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 marzo 2023)– Una giornata importante per la Città di, domenica 18 marzo, è stata finalmente aperta al pubblico un’area di sosta adiacente ladi. Un intervento che si inserisce in un progetto più ampio di recupero e riqualificazione delle aree circostanti l’area dellae che prevede una serie di opere finalizzate alla valorizzazione del Sito Unesco. L’Amministrazione Comunale dichiara: “al momento abbiamo ritenuto opportuno anticipare l’apertura dell’area di sosta per far fronte all’emergenza delspontaneo che si verifica presso Via, agevolando così la circolazione delle auto e decongestionando di conseguenza il flusso del traffico. Questo per mettere subito in sicurezza i pedoni, anche in previsione della ...