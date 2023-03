Tariffe Very e CoopVoce in offerta, ultimo giorno per attivarle (Di lunedì 20 marzo 2023) È l’ultimo giorno per attivare le offerte in promozione per la festa del papà di Very e CoopVoce con chiamate illimitate e 150 GB di dati in 4G con 1000 SMS per il virtuale su rete Tim ed SMS illimitati per il virtuale di WindTre. CoopVoce opera su rete Tim, offre anche spedizione gratuita al proprio domicilio in caso di attivazione (anche questa gratis) sul proprio portale e in più anche il primo mese è gratuito. La tariffa Very, come altre dell’operatore, è destinata ai clienti iliad o di operatori virtuali che effettuano la portabilità del numero ma solo per un periodo limitato di tempo. offerta ho Mobile: fino a 200 GB tutto incluso a meno di 10€ e 5€ in regalo Very e CoopVoce: ultimo giorno per ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 marzo 2023) È l’per attivare le offerte in promozione per la festa del papà dicon chiamate illimitate e 150 GB di dati in 4G con 1000 SMS per il virtuale su rete Tim ed SMS illimitati per il virtuale di WindTre.opera su rete Tim, offre anche spedizione gratuita al proprio domicilio in caso di attivazione (anche questa gratis) sul proprio portale e in più anche il primo mese è gratuito. La tariffa, come altre dell’operatore, è destinata ai clienti iliad o di operatori virtuali che effettuano la portabilità del numero ma solo per un periodo limitato di tempo.ho Mobile: fino a 200 GB tutto incluso a meno di 10€ e 5€ in regaloper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : #Tariffe #Very e #CoopVoce in offerta, ultimo giorno per attivarle -