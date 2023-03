Taranto | ripulita la zona del falò esploso Tamburi

(Di lunedì 20 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma Ambiente: Squadre di Kyma Ambiente con operatori, ragno meccanico e una pala meccanica sono intervenuti nel quartiere, in via Grazia Deledda. Oggetto di pulizia e bonifica uno dei luoghi in cui sono stati appiccati i cosiddetti «» di San Giuseppe abusivi. Nello specifico, sono stati rimossi grandi quantitativi di materiale, finestre sedie e tavoli di legno utilizzati per il rogo che ha causato una forte deflagrazione nella serata di domenica. Sul posto il sopralluogo del presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. Gli agenti della Polizia Locale dihanno messo in sicurezza laoggetto dell’intervento e garantire lo svolgimento regolare delle operazioni. Ricordiamo che gli interventi congiunti di Kyma Ambiente e Polizia Locale di ...

