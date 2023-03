Taranto, padre e figlio minorenne indagati per l’esplosione del falò. Il sospetto sul ragazzo che ha dato fuoco alla catasta – Il video (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è anche un minorenne fra le tre persone indagate per l’incidente del falò di San Giuseppe avvenuto al quartiere Tamburi di Taranto, denunciati per incendio doloso dopo l’esplosione che ferito sette persone con prognosi di 15 giorni. I tre denunciati sono stati individuati dagli agenti della squadra mobile di Taranto che hanno analizzato i diversi video circolati sui social sull’incidente, a cominciare dalle fasi preliminari in cui si vedono i presunti responsabili allestire la catasta di legna fino ai momenti concitati dell’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha versato un liquido, che sembrerebbe benzina, sulla catasta di legna a forma di piramide, prendendo una scala così da assicurarsi che tutta la struttura fosse ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è anche unfra le tre persone indagate per l’incidente deldi San Giuseppe avvenuto al quartiere Tamburi di, denunciati per incendio doloso dopoche ferito sette persone con prognosi di 15 giorni. I tre denunciati sono stati individuati dagli agenti della squadra mobile diche hanno analizzato i diversicircolati sui social sull’incidente, a cominciare dalle fasi preliminari in cui si vedono i presunti responsabili allestire ladi legna fino ai momenti concitati del. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha versato un liquido, che sembrerebbe benzina, sulladi legna a forma di piramide, prendendo una scala così da assicurarsi che tutta la struttura fosse ...

